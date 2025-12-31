ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Плюшените мечета са прекалено сладки, не бива да о...

Времето София -2° / -5°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22006129 www.24chasa.bg

Шефът на Еврогрупата поздрави България за присъединяването й към еврозоната

1892
Кириакос Пиеракакис, министър на националната икономика и финанси на Гърция.

Присъединяването на България към еврозоната е преломен момент, който отразява устойчиви усилия и реформи, засилва общата ни валута и споделените икономически основи на Европейския съюз в решаващ момент за Европа. Това заяви Кириакос Пиеракакис, министър на финансите на Гърция и председател на Еврогрупата, която обединява финансовите министри на страните от валутния съюз.

Сърдечно приветствам интеграцията на България в еврозоната, чиято 21-ва членка тя става от 1 януари 2026 година, казва Пиеракакис в обръщение, разпространено в социалните мрежи и предоставено на БТА от гръцкото министерство на финансите.

„Поздравления и най-добри пожелания за 2026 година!", завършва министър Пиеракакис, който пое поста начело на Еврогрупата от ирландеца Паскал Донахю по-рано този месец.

Кириакос Пиеракакис, министър на националната икономика и финанси на Гърция.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)