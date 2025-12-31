Почти 24 години след въвеждане на еврото в Австрия над 6 млрд. шилинга още не са обменени

Австрия въвежда еврото на 1 януари 2002 г. след тригодишен преходен период, през който то съществува само като безналична валута. По данни на Австрийската национална банка обаче, 24 години след въвеждането на еврото значителна сума шилинги - старата австрийска валута, все още не е обменена. През настоящата година броят на необменените шилинги е намалял незначително в сравнение с предходната година. В края на ноември 2024 г. те са били 6,822 милиарда (494,5 млн. евро), а към края на същия месец тази година 6,805 милиарда шилинга все още се намират в забравени скривалища или на други места и не са обменени за евро.

В периода от 1 декември 2024 година до 30 ноември 2025 година са обменени 17,4 милиона шилинга, което се равнява на 1,26 милиона евро, според данни, оповестени след запитване на австрийската новинарска агенция АПА до Австрийската национална банка.

Най-често обменяната банкнота е била тази от 20 шилинга, а след нея е била банкнотата от 100 шилинга.

„Най-честите находки и тази година са направени при разчистване на жилища", съобщават от централната банка. Като забележително място за откриване на старите австрийски банкноти банката посочва первазите на ремонтирани апартаменти. Банкнотите от последната серия на шилинга могат да бъдат обменяни безсрочно в Австрийската национална банка.