Жечо Станков: Страната ни днес е енергийния инфлуенсър на Югоизточна Европа

350 дни: реални действия, с които променихме мащаба на българската енергетика, написа в профила си във фейсбук министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Според него страната ни днес е енергийния инфлуенсър на Югоизточна Европа - с визия, проекти и амбиция, които задават посоката на целия регион. "Изграждаме млад и силен отбор, който има реална мисия – да движи българската енергетика напред", е написал той и добавя, че добрата енергийна политика оставя следа.

Станков благодари на всички, с които извървели рамо до рамо този път.