Основните индекси на Уолстрийт закриха последната сесия със спад въпреки силния годишен растеж

Основните индекси на Уолстрийт се понижиха в края на последния търговски ден за 2025 г. след година, белязана както от оптимизъм, така и от несигурност, информира Асошиейтед прес.

Промишленмият индекс Dow Jones Industrial Average загуби 303,77 пункта или 0,6 на сто до 48 063,29 пункта, а за годината отбеляза растеж от 13 на сто, пише БТА.

По-широкообхватният S&P 500 отстъпи 50,74 пункта или 0,7 на сто до 6845,50 пункта въпреки отбелязаното годишно повишение с над 16 на сто, след като инвеститорите приеха оптимизма около изкуствения интелект и евентуалният му положителен ефект върху печалбите на компаниите.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq за деня спадна със 177,09 пункта или 0,8 на сто до 23 241,99 пункта, а за годината скочи с 20,4 на сто.