Валдис Домбровскис: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа (Видео)

"България, поздравления за приемането на еврото! Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата. Той поставя България в сърцето на Европа", това се казва в изявление на еврокомисаря Валдис Домбровскис.
Ето и цялото изявление:
България положи изключителни усилия, за да се подготви за еврото, и българите могат да се гордеят с това постижение.
Знаем, че промяната може да бъде трудна.
Но този път промени страната ви към по-добро.
Подготовката за еврото направи България по-устойчива и по-добре подготвена за днешната предизвикателна икономическа обстановка.
Например, финансовата ви система стана по-силна.
Сега България е в по-добра позиция да се възползва от възможностите на еврозоната – опростени плащания, по-лесно пътуване, по-ниски лихвени проценти.
Еврото ще доведе до повече инвестиции, повече растеж и повече работни места.
Накратко – повече възможности за българите
Такъв е опитът на всяка страна, която се присъединява към еврото – така ще бъде и за България.
Това е исторически момент за България, за еврозоната и за Европейския съюз.
Изпращаме ясен сигнал към света, че силата ни е в нашето единство.
Заедно вървим напред.