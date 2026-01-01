Валдис Домбровскис: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"България, поздравления за приемането на еврото! Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата. Той поставя България в сърцето на Европа", това се казва в изявление на еврокомисаря Валдис Домбровскис.

Ето и цялото изявление:

България положи изключителни усилия, за да се подготви за еврото, и българите могат да се гордеят с това постижение.

Знаем, че промяната може да бъде трудна.

Но този път промени страната ви към по-добро.

Подготовката за еврото направи България по-устойчива и по-добре подготвена за днешната предизвикателна икономическа обстановка.

Например, финансовата ви система стана по-силна.

Сега България е в по-добра позиция да се възползва от възможностите на еврозоната – опростени плащания, по-лесно пътуване, по-ниски лихвени проценти.

Еврото ще доведе до повече инвестиции, повече растеж и повече работни места.

Накратко – повече възможности за българите

Такъв е опитът на всяка страна, която се присъединява към еврото – така ще бъде и за България.

Това е исторически момент за България, за еврозоната и за Европейския съюз.

Изпращаме ясен сигнал към света, че силата ни е в нашето единство.

Заедно вървим напред.