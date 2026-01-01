ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Равносметката на китайския председател Си Дзи...

21% от тока в Европа е осигурен от вятърна енергия през изминалото денонощие

Общата консумация на електроенергия се е удвоила в сравнение с преди 10 години Снимка: КМГ

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 21 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 17,6 процента от общото количество електроенергия (1,438 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,4 процента (277 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (77,8 процента), Германия (67,6 на сто) и Литва (46 процента). В България делът е 2,9 процента, предаде БТА.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (775,6 гигаватчаса), Франция (102,7 гигаватчаса) и Нидерландия (88 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 3,4 гигаватчаса. 

 

 

