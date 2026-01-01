Европейската централна банка: Приветстваме Димитър Радев на масата на УС

С присъединяването на България към еврозоната Българската народна банка (БНБ), като национална централна банка на страната, става част от Евросистемата, а управителят на БНБ получава място в Управителния съвет на ЕЦБ, посочи франкфуртската институция днес в съобщение, публикувано на сайта й.

„Сърдечно приветствам България в семейството на еврото и управителя (Димитър) Радев на масата на Управителния съвет на ЕЦБ във Франкфурт“, заяви Кристин Лагард, президент на ЕЦБ. „Еврото е мощен символ на това, какво може да постигне Европа, когато работим заедно, както и на споделените ценности и колективната сила, които можем да използваме, за да се справим с глобалната геополитическа несигурност, пред която сме изправени в момента“, допълва тя, цитирана в съобщението.

БНБ същевременно става и пълноправен член на Единния надзорен механизъм, въпреки че страната е част от рамката за тясно сътрудничество от октомври 2020 година. В този контекст ЕЦБ понастоящем отговаря за прякото надзорно наблюдение на четири значими институции в България и за надзора върху 17 по-малко значими институции. Като част от надзорните си функции ЕЦБ отговаря и за лицензиране на банките и за оценка на приобретателите на квалифицирани участия във всички банки. Българската народна банка има представител в Надзорния съвет на ЕЦБ, припомнят от централната банка на еврозоната, пише БТА.

Българската народна банка е внесла остатъка от своята вноска в капитала на ЕЦБ и е прехвърлила своя принос към валутните резерви на ЕЦБ. Българските контрагенти в Евросистемата ще могат да участват в операциите на открития пазар на ЕЦБ, обявени след 1 януари 2026 година. Списък на кредитните институции и клоновете на кредитни институции, разположени в България, които подлежат на изискванията за минимални резерви, ще бъде публикуван скоро на интернет страницата на ЕЦБ, както и списъци на клоновете на български кредитни институции, разположени в други държави членки на ЕС, които вече използват еврото. На 13 октомври 2025 г. ЕЦБ обяви преходни разпоредби относно изискванията за минимални резерви. Активи, разположени в България, които отговарят на необходимите изисквания, ще бъдат добавени към списъка на допустимото обезпечение в еврозоната, допълва ЕЦБ.

От днес българският пазар се присъединява и към TARGET услугите на Евросистемата, които осигуряват свободното движение на пари в брой, ценни книжа и обезпечения в цяла Европа. Тези услуги включват T2 (за сетълмент на плащания), T2S (за сетълмент на ценни книжа), TIPS (за сетълмент на незабавни плащания) и ECMS (за управление на обезпеченията при кредитните операции на Евросистемата). Сетълментът в евро в T2S и TIPS е възможен за българския пазар съответно от 2023 г. и 2024 г. Миграцията на българските контрагенти протече безпроблемно и всички услуги вече са активни, отбелязва ЕЦБ.

ЕЦБ отбеляза официалното приемане на еврото от България, със светлинна инсталация, проектирана на основната й сграда във Франкфурт – символ на интеграцията и единството на 358 милиона европейци, които използват еврото като своя валута.