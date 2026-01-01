ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министерството на външните работи: 300 милиона европейци плащат на български

С въвеждането на еврото България затвърждава мястото си в сърцето на Европейския съюз (ЕС), улеснява пътуванията, бизнеса и инвестициите и допринася за стабилността и доверието в общата европейска икономика. Това заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) във Фейсбук. От днес България е 21-вият член на еврозоната.

По настояване на България кирилицата е част от европейската валута – върху евробанкнотите думата „ЕВРО" е изписана и на кирилица, редом с латиницата и гръцката азбука. Така българската писменост, една от трите официални азбуки в ЕС, е видима всеки ден в портфейлите на над 300 милиона европейци. Еврото вече носи и българския знак – кирилицата. Европа говори, пише и плаща на български, заявяват от МВнР.

От 1 януари 2026 г. България прави още една решителна крачка в европейската си интеграция – въвеждаме еврото като национална валута. Това не е само икономическа и финансова промяна, а силен символен момент, отбелязват от външното ни министерство.

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз. По този повод в първите минути на 2026 г. върху фасадата на Българската народна банка беше проектиран 3D мапинг, посветен на единната валута.

