Голям доставчик на авточасти в Германия обяви фалит

Водещ германски доставчик на авточасти обяви фалит в навечерието на Коледа. Diepersdorf Plastic Manufacturing, основен доставчик на пластмасови компоненти за автомобилната индустрия, подаде молба за несъстоятелност в Окръжния съд на Нюрнберг още през ноември.

Според анализатори нарастващите разходи и спадът в производството на автомобили в Европа са причина за спада в приходите. Загуба на финансиране принуди компанията да се преструктурира, като се смята, че около 1000 работни места са изложени на риск. Фирмата е жизненоважна за автомобилната индустрия, произвеждайки едни от най-важните автомобилни компоненти.

Марката се е специализирала в производството на уникални компоненти, като решетки на радиатори, капаци на огледала и корпуси на волани. Сега работниците, работещи на три различни обекта в Германия, на-вероятно ще останат без препитание.

Смята се, че приблизително 830 служители може да са изложени на риск в завода на фирмата в Диперсдорф. Около 95 служители са засегнати в завода в Оберлунгвиц, Саксония, а 120 са изправени пред загуба на работата си в Люденшайд, Северен Рейн-Вестфалия.