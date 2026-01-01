ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всеки втори пред телевизора е гледал Рачков в ново...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22009044 www.24chasa.bg

Голям доставчик на авточасти в Германия обяви фалит

Георги Луканов

[email protected]

3308
Завод за авточасти

Водещ германски доставчик на авточасти обяви фалит в навечерието на Коледа. Diepersdorf Plastic Manufacturing, основен доставчик на пластмасови компоненти за автомобилната индустрия, подаде молба за несъстоятелност в Окръжния съд на Нюрнберг още през ноември.

Според анализатори нарастващите разходи и спадът в производството на автомобили в Европа са причина за спада в приходите. Загуба на финансиране принуди компанията да се преструктурира, като се смята, че около 1000 работни места са изложени на риск. Фирмата е жизненоважна за автомобилната индустрия, произвеждайки едни от най-важните автомобилни компоненти.

Марката се е специализирала в производството на уникални компоненти, като решетки на радиатори, капаци на огледала и корпуси на волани. Сега работниците, работещи на три различни обекта в Германия, на-вероятно ще останат без препитание. 

Смята се, че приблизително 830 служители може да са изложени на риск в завода на фирмата в Диперсдорф. Около 95 служители са засегнати в завода в Оберлунгвиц, Саксония, а 120 са изправени пред загуба на работата си в Люденшайд, Северен Рейн-Вестфалия.

Завод за авточасти
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)