Всеки втори пред телевизора е гледал Рачков в новогодишната нощ

"Къде е Хачо", пита фейсбук заради програмата на БНТ

Всеки втори, който е бил пред екрана, е гледал Димитър Рачков и дуетите на най-популярните ни певци в "Пееш или лъжеш" по Нова тв между 20 и 23 ч. в новогодишната нощ.

Това показват предварителните данни на пийпълметричната агенция ГАРБ. Според тях 45% от зрителите са проследили празничното издание на популярното забавно предаване, в което Йорданка Христова изпълни дуета си с участник, който пее ужасно фалшиво, но пък Азис случи на истински талант. В шоуто пяха още Веселин Маринов, Орлин Павлов, Петя Буюклиева, Дара, Преслава, Тони Стораро и други. В журито бяха Иван Христов, Андрей Арнаудов, Мария Игнатова и продуцентът на шоуто Магърдич Халваджиян - всички в класически черни костюми, както се полага за празника. Мария Игнатова, Рачков, Иван и Андрей на сцената на Нова тв в новогодишната нощ Снимка: NOVA/ Красена Ангелова

По същото време, в което се излъчваше "Пееш или лъжеш", Би Ти Ви показа празнично издание на популярната тв игра "Кой да знае". За нея пийпълметрията отчете 16,5% от зрителите пред екрана. Там Сашо Кадиев за пореден път демонстрира високата си класа на актьор и интелигентен тв водещ.

13,5% от хората пред тв екрана са наблюдавали празничната програма на БНТ, която се представи с новогодишна трилогия. Първата част - "Сватбарски мераци", включваше народни песни и хора, втората - "Евро Кабаре", заложи на поп музиката и естрадата. Третата част бе "Новите години на БНТ", която продължи след полунощ и в която бяха припомнени откъси от стари новогодишни програми на обществената телевизия.

"Къде е Хачо Бояджиев" бе въпросът, който се появи в коментарите в социалните мрежи още в първите часове на 1 януари по повод програмата на БНТ. Повечето от потребителите отбелязват как празничните студиа напомнят времето, в което прочутият режисьор подготвяше продукции за новата година, т.е. преди 30-ина години. Според други програмата е една и съща вече няколко години подред и затова продължават да я наричат с името "Новогодишна щръклица" - заглавието й в продължение на няколко години, но не и тази.