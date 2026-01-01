ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия удари пристанищната инфраструктура в Одеска ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22009090 www.24chasa.bg

Хиляди глобени за 4 дни в Гърция заради новите камери с изкуствен интелект

Георги Луканов

[email protected]

3088
Камерите с изкуствен интелект в Гърция веднага заснемат, ако някой в колата е без колан.

Точни преди празниците гръцките власти инсталираха осем радарни камери с изкуствен интелект на централни места в Атина. Само за четири дни камерите са регистрирали над 2500 нарушения на правилата за движение. Една  от тези камери е заснела над 1000 нарушения, свързани с използването на мобилни телефони и неизползване на предпазни колани.

Камерите с изкуствен интелект са програмирани да разпознават превишена скорост, преминаване на червен светофар, неслагане на предпазни колани, използване на мобилен телефон по време на шофиране и злоупотреба с аварийни ленти.

Когато засече нарушение на правилата за движение, камерата записва видео доказателства, прави снимки и след това шофьорите биват уведомявани чрез SMS, имейл или през портал, където могат да платят директно глобата. Разбира се, шофьорите могат да подадат жалба, ако смятат, че са били несправедливо санкционирани.

Гръцките власти са изчислили, че една радарна камера с изкуствен интелект може да генерира глоби на стойност 750 000 евро само за три дни. Ето защо Гърция иска да инсталира до 2000 фиксирани камери с изкуствен интелект по пътищата в цялата страна и 500 "мобилни" камери в автобусите.

Камерите с изкуствен интелект в Гърция веднага заснемат, ако някой в колата е без колан.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)