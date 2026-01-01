Хиляди глобени за 4 дни в Гърция заради новите камери с изкуствен интелект

Точни преди празниците гръцките власти инсталираха осем радарни камери с изкуствен интелект на централни места в Атина. Само за четири дни камерите са регистрирали над 2500 нарушения на правилата за движение. Една от тези камери е заснела над 1000 нарушения, свързани с използването на мобилни телефони и неизползване на предпазни колани.

Камерите с изкуствен интелект са програмирани да разпознават превишена скорост, преминаване на червен светофар, неслагане на предпазни колани, използване на мобилен телефон по време на шофиране и злоупотреба с аварийни ленти.

Когато засече нарушение на правилата за движение, камерата записва видео доказателства, прави снимки и след това шофьорите биват уведомявани чрез SMS, имейл или през портал, където могат да платят директно глобата. Разбира се, шофьорите могат да подадат жалба, ако смятат, че са били несправедливо санкционирани.

Гръцките власти са изчислили, че една радарна камера с изкуствен интелект може да генерира глоби на стойност 750 000 евро само за три дни. Ето защо Гърция иска да инсталира до 2000 фиксирани камери с изкуствен интелект по пътищата в цялата страна и 500 "мобилни" камери в автобусите.