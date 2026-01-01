Шефката на ЕЦБ: Добре дошла в евросемейството, България

Добре дошла в евросемейството, България! Днес празнуваме 21-вия член, който приема нашата единна валута. Това написа на английски език във фейсбук председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.
И добави на български: "Здравей, България!".
Лагард публикува и колаж с надпис на английски и български, а ЕЦБ отбеляза историческото събитие като освети главната си сграда във Франкфурт.
Welcome to the euro family, Bulgaria 🇪🇺🤝🇧🇬 Today we celebrate the 21st member adopting our single currency 💶 Здравей, България! #EvrotoBG #EuroInBulgaria #Euro