Шефката на ЕЦБ: Добре дошла в евросемейството, България

Кристин Лагард Снимка: Christine Lagarde,фейсбук

Добре дошла в евросемейството, България! Днес празнуваме 21-вия член, който приема нашата единна валута. Това написа на английски език във фейсбук председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

И добави на български: "Здравей, България!".

Лагард публикува и колаж с надпис на английски и български, а ЕЦБ отбеляза историческото събитие като освети главната си сграда във Франкфурт.

Кристин Лагард Снимка: Christine Lagarde,фейсбук

Welcome to the euro family, Bulgaria 🇪🇺🤝🇧🇬 Today we celebrate the 21st member adopting our single currency 💶 Здравей, България! #EvrotoBG #EuroInBulgaria #Euro

Публикувахте от Christine Lagarde в Четвъртък, 1 януари 2026 г.

