Тролей и кола се сблъскаха в София (Снимки)

20 секунди след полунощ в Слънчев бряг изтеглиха първото евро

евро. СНИМКА: pixabay

Само 20 секунди след полунощ - в първите минути на 1 януари, в Слънчев бряг е направено първото успешно теглене в евро от банкомат.

00:03:00 е направена първата успешна транзакция в евро чрез SoftPOS в гр. София, символично поставяйки началото на новия етап за българската финансова система. Експертите вярват, че е добра поличба първата транзакция на 2026 г. в новата национална валута да е посредством най-иновативния способ за приемане на картови плащания, съобщават от компанията "Борика", която обслужва националната картова и платежна инфраструктура.

В 00:04:55 е направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал.

евро. СНИМКА: pixabay

