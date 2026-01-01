ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристалина Георгиева за еврото: България ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа

Кристалина Георгиева Снимка: Екс/ @KGeorgieva

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева определи влизането на България в еврозоната като важен и дълбоко личен етап, пише БТА.

"Днес България се присъединява към еврото – важен етап, който е дълбоко личен", написа тя в профилите си в социалната мрежа ЛинктИн и във фейсбук. Припомни и  "трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно".

В публикацията Георгиева отбелязва, че това пътуване е изисквало "смелост, реформи и вяра в европейските ценности".

"Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа", изтъква Кристалина Георгиева. Тя допълва в заключение, че "уроците - правна прозрачност, последователна политика, обществено доверие - са важни за всяка нация, търсеща стабилност в един променящ се свят".

