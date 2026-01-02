Зорница Русинова: Удължителният бюджет няма да попречи на плавното ни влизане в ерозоната

Удължителният бюджет по никакъв начин няма да попречи на плавното влизане на България в еврозоната. Това каза председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова в ефира на БНТ.

Вече имаме опит да работим с удължителен бюджет при други политически кризи с предсрочни парламентарни избори, отбеляза Русинова. По думите ѝ оттук нататък, в зависимост от това кога ще бъдат планирани предсрочните избори и кога ще има редовен кабинет, зависи и кога България ще има редовен бюджет. Тя допълни, че това е в пряка връзка с ползите, които можем да имаме от това, че сме член на еврозоната по отношение на различните икономически политики, които могат да се направят в следващите години от редовен кабинет, както и политиката по доходите. Това са важните теми за голяма част българите, заяви председателят на ИСС.

По отношение на минимална работна заплата и на останалите основни параметри, важни за всички нас, влизането в еврозоната не предполага ние да преподписваме каквито и да било договори - нито за трудови правоотношения, нито граждански договори, нито с банки или кредити, напомни Зорница Русинова. Тя посочи, че сметките ни вече са в евро.

Зорница Русинова подчерта, че има достатъчно контролни механизми, не трябва да се опасяваме, че политическата нестабилност ще попречи на финансовата ни стабилност в еврозоната. Еврозоната е символ на доверие и финансова стабилност и това по никакъв начин не може да бъде променено от различни политици, заяви Русинова.

Има достатъчно контролни механизми, въведени със Закона за еврото, както и допълнителен координационен механизъм, изцяло на по-ниско експертно ниво между различните институции, приет от правителството, което е добър сигнал, че ще имаме стабилност, посочи още председателят на ИСС. Тя призова гражданите да подават сигнали за нередности, за да работят добре въведените механизми за контрол.

България официално прие еврото от вчера и вече е 21-вият член на еврозоната. Това стана точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

До края на януари левът е равностойно средство за разплащане у нас, а от 1 февруари еврото ще бъде единствената валута, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България. До 8 август 2026 г. обаче цените ще продължат да бъдат двойно обозначавани в евро и в лева, според изискванията на закона със същия шрифт, размер и цвят.

Целия януари гражданите ще могат да плащат в брой в търговските обекти и с левове, и с евро, докато търговците ще имат задължението да връщат ресто изцяло само в една от двете валути – в евро, а при моментна липса на наличност - в лева.