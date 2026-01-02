Еврото отстъпва незначително спрямо долара в първата за годината междубанкова търговия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Курсът на еврото спрямо долара отстъпва леко тази сутрин в първата за годината междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Това е и първата търговия, след като България официално се присъедини към еврозоната, припомня БТА.

Единната валута се разменя за 1.1728 за долар, което е понижение от 0,17 на сто спрямо нивата на затваряне от последния работен ден на 2025 г.

Европейската централна банка определи на 31 декември референтен курс от 1,1750 долара за едно евро.