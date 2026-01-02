ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фермерите готвят безсрочни блокади, Гърция пред за...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22012190 www.24chasa.bg

Еврото отстъпва незначително спрямо долара в първата за годината междубанкова търговия

1068
Еврото отстъпва незначително спрямо долара в първата за годината междубанкова търговия. СНИМКА: pixabay

Курсът на еврото спрямо долара отстъпва леко тази сутрин в първата за годината междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Това е и първата търговия, след като България официално се присъедини към еврозоната, припомня БТА.

Единната валута се разменя за 1.1728 за долар, което е понижение от 0,17 на сто спрямо нивата на затваряне от последния работен ден на 2025 г.

Европейската централна банка определи на 31 декември референтен курс от 1,1750 долара за едно евро.

Еврото отстъпва незначително спрямо долара в първата за годината междубанкова търговия. СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)