Петролът поскъпва след най-големия годишен спад от 2020 г.

Цените на петрола се повишиха леко в първия търговски ден на 2026 г., след като през изминалата година отчетоха най-големия си годишен спад от 2020 г. насам, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 42 цента до 61,27 долара за барел в азиатската търговия.

Котировките на американския лек суров петрол са нагоре също с 42 цента до 57,84 долара за барел.

Повишението идва на фона на удари с украински дронове по руска енергийна инфраструктура и засилен натиск от страна на САЩ върху износа на петрол от Венецуела. Вашингтон наложи санкции на четири компании и свързани с тях петролни танкери, които, по данни на американската администрация, оперират във венецуелския петролен сектор.

Междувременно напрежението в Близкия изток се задълбочава заради кризата между страните от ОПЕК – Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства – по повод Йемен, след като полетите от летището в Аден бяха спрени. Ситуацията се развива в навечерието на виртуалната среща на ОПЕК+ на 4 януари.

Пазарните участници очакват ОПЕК+ да запази паузата в увеличаването на добива през първото тримесечие. Анализатори посочват, че през първата половина на годината Китай ще продължи да трупа петролни запаси, което може да ограничи по-нататъшни спадове в цените.

През 2025 г. Брент и американския лек суров петрол отчетоха годишен спад от близо 20 на сто – най-рязък от 2020 г. насам, на фона на опасения за свръхпредлагане и въздействието на търговски мита. За Брент това е трета поредна година на понижение – най-дългата подобна серия в историята.

В САЩ добивът на петрол достигна рекордно равнище от 13,87 млн. барела дневно през октомври, сочат данни на Управлението за енергийна информация (EIA). Същевременно запасите от суров петрол са намалели, докато тези на бензин и дестилати са се увеличили през последната отчетна седмица на фона на силна рафинираща активност.

