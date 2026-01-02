ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" привлече бивш съотборник на Илия Груев

Цената на природния газ се задържа на 28 евро за мегаватчас

Цената на природния газ се задържа на 28 евро за мегаватчас. Снимка: Йордан Симеонов

Цените на февруарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 28,390 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:30 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 28,650 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 28,161евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 2 януари, е 32 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 32,09 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 32 евро за мегаватчас.

