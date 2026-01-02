Цената на природния газ се задържа на 28 евро за мегаватчас

Цените на февруарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 28,390 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:30 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 28,650 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 28,161евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 2 януари, е 32 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 32,09 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 32 евро за мегаватчас.