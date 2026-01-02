96% от продадените нови автомобили в Норвегия през 2025 г. са електрически.

Почти всички нови автомобили, регистрирани в Норвегия през 2025 г., са били изцяло електрически, сочат официални данни, публикувани днес и цитирани от Ройтерс. Делът на електромобилите е достигнал рекордните 95,9 на сто от всички нови регистрации през годината, при 88,9 на сто през 2024 г., показват данни на Норвежката пътна федерация, съобщи БТА.

През декември делът на напълно електрическите автомобили е нараснал до 97,6 на сто от всички нови коли.

"Тесла" (Tesla) е била най-продаваната автомобилна марка в страната за пета поредна година с пазарен дял от 19,1 на сто, следвана от "Фолксваген" (Volkswagen) с 13,3 на сто и "Волво" (Volvo Cars) със 7,8 на сто. Американският производител е реализирал 27 621 продажби през 2025 г., което е най-големият годишен обем, постигнат от един автомобилен производител в Норвегия.

Ръстът на продажбите е подкрепен от данъчни стимули, но страната започна да облага електромобилите още през 2023 г. През октомври властите обявиха, че от 1 януари ще бъде въведен допълнителен данък добавена стойност до 5000 долара на автомобил, което е довело до засилен интерес от страна на купувачи и автомобилни компании в края на 2025 г.

Същевременно правителството последователно увеличава данъчната тежест върху автомобилите с двигатели с вътрешно горене, което ги прави по-скъпи. Малкото регистрирани през 2025 г. автомобили с изкопаеми горива са били предимно специализирани превозни средства, както и ограничен брой хибриди и спортни автомобили.

От 2026 г. електромобилите с цена под 300 000 норвежки крони, или около 30 000 долара, остават освободени от ДДС.

Междувременно в Швеция регистрациите на нови автомобили "Тесла" са спаднали с 70,6 на сто на годишна база през декември до 821 автомобила, допълва Ройтерс.