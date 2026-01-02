ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕЦБ: Ръст на кредитирането за бизнеса и домакинствата в еврозоната

 Кредитната активност в еврозоната се е засилила през ноември 2025 г., като по-осезаем ръст се отчита както при заемите за домакинствата, така и при тези за нефинансовите предприятия. Успоредно с това се ускорява и нарастването на депозитите, предава БТА по данни на ЕЦБ.

Кредитите за домакинствата са се увеличили с 2,9 на сто на годишна база през ноември при 2,8 на сто през октомври. По-ясна динамика се наблюдава при кредитите за нефинансовите предприятия, чийто годишен ръст се е ускорил до 3,1 на сто от 2,9 на сто месец по-рано.

Наред с това депозитите на домакинствата са нараснали по-бързо, като годишният им растеж се е увеличил до 3,3 на сто през ноември от 3,0 на сто през октомври. Депозитите на нефинансовите предприятия са нараснали с 3,4 на сто на годишна база през ноември, като темпът остава без промяна спрямо предходния месец.

