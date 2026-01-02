Промишлената активност в еврозоната приключва 2025 г. с по-дълбок спад, в Азия има подобрение

Промишлената активност в еврозоната се е свила допълнително през декември, като регионът приключва 2025 г. в по-дълбока фаза на свиване, докато водещите азиатски икономики отчитат възстановяване, подкрепено от по-силно търсене и ръст на експортните поръчки, сочат частни проучвания, цитирани от Ройтерс.

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в промишлеността на еврозоната на "Хамбург къмършъл банк" (Hamburg Commercial Bank - HCOB), изготвен от "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global), се е понижил до 48,8 пункта през декември от 49,6 пункта през ноември, предаде БТА. Това е най-ниското равнище от девет месеца и втори пореден месец под границата от 50 пункта, която разделя растежа от свиването. Производството е намаляло за първи път от 10 месеца насам, на фона на нов спад в новите поръчки.

Проучванията показват широкообхватен спад на активността в 20-те страни от еврозоната. Германия, най-голямата икономика в блока, отчита най-слабото представяне сред осемте наблюдавани държави, като PMI индексът ѝ достига най-ниското си равнище от 10 месеца. Италия и Испания също се връщат в територия на свиване.

Франция е сред малкото изключения, като промишленият ѝ индекс на мениджърите по поръчките се повишава до 42-месечен връх. Във Великобритания, която е извън Европейския съюз, промишлената активност нараства с най-бързия темп от 15 месеца през декември, подкрепена от възстановяване на търсенето след представянето на бюджета от финансовия министър Рейчъл Рийвс.

За разлика от Европа, промишлената активност в Азия завършва годината на по-стабилна основа. Водещите технологични износители Южна Корея и Тайван прекъсват поредица от месечни спадове, а повечето страни от Югоизточна Азия запазват устойчив растеж.

PMI индексът на Тайван се е повишил до 50,9 пункта през декември от 48,8 пункта през ноември, като за първи път от 10 месеца преминава границата от 50 пункта. В Южна Корея индексът се е увеличил до 50,1 пункта от 49,4 пункта, което е първото разширяване на промишлената активност от септември насам, подкрепено от най-рязкото нарастване на новите поръчки от ноември 2024 г.

И двете икономики са сред водещите световни производители на полупроводници, които се възползват от силното търсене, свързано с развитието на изкуствения интелект. Производителите в региона отчитат и подобрение в бизнес нагласите, което е насърчило увеличаването на заетостта и покупателната активност.

В останалата част на Азия промишлената активност като цяло остава в растеж, макар че Индонезия и Виетнам отчитат леко забавяне. В Индия активността в промишления сектор се е забавила до най-слабия си растеж от две години, въпреки че остава най-силната в региона.

Отделно, Сингапур съобщи за ускоряване на икономическия растеж през 2025 г. до 4,8 на сто от 4,4 на сто през 2024 г., като тримесечният ръст надминава пазарните очаквания.