НАП провери ледена пързалка в София, правят по 400 проверки дневно заради еврото

Националната агенция по приходите (НАП) извършва по 400 проверки ежедневно в последните 5-6 дни и така ще продължи поне до средата на месеца. Това каза пред журналисти Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в НАП, след като служители на приходната агенция извършиха проверка на една от ледените пързалки в София, предаде БТА. При този спортно-развлекателен център не бяха открити нарушения, посочи Митова и допълни, че днес ще бъдат проверени всички ледени пързалки в столицата.

НАП проверява търговски обекти, които предлагат различни видове услуги. Проверяваме дали се спазват изискванията на закона за въвеждането на еврото. Първо касовите бележки, при които от 1 януари цените трябва са фиксирани първо в евро, а след това в лева, проверяваме и дали има необосновано завишение на цените, каза Митова.

Тя уточни, че НАП реагира на всякакви сигнали и отбеляза, че особено в социалните мрежи циркулират неверни информация и за завишени цени. Ние проверяваме всякакви сигнали, така че да се спекулира с въвеждането на еврото в България, акцентира Митова.

Тя посочи, че в началото на следващата седмица НАП ще има обобщена информация относно проверките на територията на цялата страна.

Към момента са наложени 69 акта за необосновано повишаване на цените, на 9 от търговците вече са връчени наказателни постановления, изискват се документи от още 300 обекта, които очакваме в следващите дни да ни бъдат предоставени. Става дума основно за хранителни обекти, но не може да се каже че при по-малките обекти има повече нарушения, обясни Митова.

По думите ѝ при около 10 на сто от всички проверявани обекти са засечени нарушения.