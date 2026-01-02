ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двамата френски съдържатели на бара в Кран Монтана...

Тотото със залози и печалби само в евро

СНИМКА: АРХИВ

"Българският спортен тотализатор" съобщи, че залозите и печалбите от игрите на тотото се приемат, изчисляват и изплащат единствено в евро, в съответствие с чл. 3, ал. 4 от Закона за хазарта.

От БСТ уточняват, че визуализацията на суми на терминални устройства и разпечатки в пунктовата и външната мрежа се подчинява на режима на двойно обозначаване и на приложимите указания към операторите.

От тотализатора посочват още, че интеграционните и технологичните процеси по преминаване към работа в евро, включително разплащанията и взаимодействието с банкови платежни инструменти, се изпълняват планово и в нормален режим. Всички системи ще работят в пълен синхрон до 4 януари, когато от 18:45 часа ще се проведе първият за 2026 г. тираж.

СНИМКА: АРХИВ

