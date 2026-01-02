Асоциацията на банките: Секторът осигури успешен и плавен преход към еврото

Банковият сектор в страната осигури успешен, плавен и напълно безпроблемен преход към еврото - ключов исторически момент за българската икономика и общество. Това е посочено в позиция на Асоциация на банките в България (АББ).

Веднага след полунощ банкоматите и ПОС терминалите на банките вече извършваха трансакции в евро. Благодарение на пълната техническа и оперативна готовност на банките още от първите минути на новата година клиентите в цялата страна можеха да се разплащат свободно със своите кредитни и дебитни банкови карти. Мобилните приложения и онлайн банкирането също са вече достъпни. Всички условия по използваните банкови продукти се запазват, като лихвените проценти остават без промяна, е отбелязано в съобщението.

Само за последните два работни дни в банките бяха внесени над 1 млрд. лв. Всички наличности по сметки бяха автоматично превалутирани по официално фиксирания курс, без такси и без необходимост от каквито и да било действия от страна на клиентите. До края на юни банките ще обменят без такси банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс. Още от първия работен ден търговците ще могат да зареждат банкноти и монети в евро във всички номинали.

Плавният преход е резултат от дългогодишна, координирана и последователна подготовка от страна на банковия сектор и всички ключови участници в процеса. В празничната новогодишна нощ банковите служители бяха на работните си места, за да осигурят миграцията към еврото в реално време. Банковият сектор инвестира над 200 млн. евро в адаптация на своите системи и информационна инфраструктура, за да гарантира надеждността и достъпността на услугите в момента на прехода, е отбелязано в позицията на АББ.

Присъединяването към еврозоната бележи историческа стъпка в развитието на България – стъпка, която укрепва финансовата система, засилва доверието в икономиката и отваря нови възможности за растеж, инвестиции и по-дълбока европейска интеграция, се посочва още в позицията на АББ.

Банковият сектор ще продължи да бъде надежден партньор на гражданите, бизнеса и институциите, като осигурява стабилна, модерна и сигурна финансова среда в новата реалност с възможностите, които единната европейска валута предоставя, допълват от асоциацията.