С повишения започна търговията в началото на първата търговка сесия на Уолстрийт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните борсови индекси на Уолстрийт започнаха първата търговска сесия за 2026 г. с повишения, след като апетитът към риск се подобри след няколко сесии в края на волатилната 2025 г., които приключиха на отрицателна територия, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 42,7 пункта, или 0,09 на сто до 48 105,98 пункта.

Широкият индекс S&P 500 нарасна с 32,6 пункта, или 0,48 на сто, до 6 878,11 пункта в началото на търговията.

Технологичният индекс Nasdaq Composite отчете ръст от 239,5 пункта, или 1,03 на сто, и достигна 23 481,493 пункта.