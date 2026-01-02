ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двамата френски съдържатели на бара в Кран Монтана...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22014361 www.24chasa.bg

За една нощ „Лидл България" смени всички етикети – вече показват цената първо в евро, а после в левове

Христо Николов

[email protected]

2124
Магазините на "Лидл България" отвориха в 10 часа тази сутрин. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Филиалите са заредени с достатъчно евробанкноти и евромонети

Само за една нощ всички ценови етикети в магазините на „Лидл България" са променени. До края на деня на 31 декември те показваха отгоре цената цената в левове, а отдолу – в евро. При отварянето тази сутрин в 10 часа на всички филиали вече е обратното – отгоре е изписана цената в евро, а отдолу – в левове.

„Вчера през целия ден над 80 системи презаписаха всичко, което се случва в ERP системите, в складовете, наличностите и всички ценови табелки изтествахме. Сутринта аз лично в 9,25 получих от всички магазини доклад, че всички ценови табели са променени", каза днес изпълнителният директор на „Лидл България" Милена Драгийска.

„Днес отворихме в 10,00 часа и аз лично направих първата си покупка в 10,02 в магазина ни в квартал „Изток". Всичко мина безпроблемно на каса за самообслужване с карта", каза тя.

Новите ценови етикети вече показват първо цената в евро, а след това в левове. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Новите ценови етикети вече показват първо цената в евро, а след това в левове. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Касовите бележки при плащане в брой обаче изглеждат по-различно. При тях рестото се изписва и в двете валути и така ще бъде поне докато хората не свикнат.

Общо 53 тона монети са заредени по обектите на „Лидл" от 2 доекември досега.

Във веригата има магазини и региони, в които картовите разплащания достигат до 75% от всички, но средно за страната процентът на безкешови плащания е между 38 и 42%, като зависи дали е делничен ден или почивен.

„Нямаме никакви притеснения дали някой ще дойде да си купи една дъвка и ще плати със столевова банкнота до 31 януари, докогато това е възможно. Ние сме длъжни да върнем ресто в евро и само при липса на достатъчно наличност може да връщаме пари в левове. Гражданите обаче имат право до 31 януари да плащат дори смесено", каза Драгийска.

Ценовите етикети са променени буквално за една нощ, каза изпълнителният директор на "Лидл България" Милена Драгийска. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Ценовите етикети са променени буквално за една нощ, каза изпълнителният директор на "Лидл България" Милена Драгийска. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

В знак на солидарност с българските потребители към стандартните промоции веригата добавя още от ноември нови продукти под мотото „Във всяка стъпка до теб с еврото". Тези допълнителни промоционални активности ще продължат и през януар ии февруари, като ще се добавят още стотина продукта, които са с достатъчно голямо намаление на цената.

Магазините на "Лидл България" отвориха в 10 часа тази сутрин. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Новите ценови етикети вече показват първо цената в евро, а след това в левове. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Ценовите етикети са променени буквално за една нощ, каза изпълнителният директор на "Лидл България" Милена Драгийска. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Магазините на "Лидл" поддържат достатъчно голяма наличност от евробанкноти и монети, каза шефкат на "Лидл България" Милена Драгийска. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Магазините на "Лидл България" отвориха в 10 часа тази сутрин. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Новите ценови етикети вече показват първо цената в евро, а след това в левове. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Ценовите етикети са променени буквално за една нощ, каза изпълнителният директор на "Лидл България" Милена Драгийска. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Магазините на "Лидл" поддържат достатъчно голяма наличност от евробанкноти и монети, каза шефкат на "Лидл България" Милена Драгийска. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Магазините на "Лидл България" отвориха в 10 часа тази сутрин. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Новите ценови етикети вече показват първо цената в евро, а след това в левове. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Ценовите етикети са променени буквално за една нощ, каза изпълнителният директор на "Лидл България" Милена Драгийска. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Магазините на "Лидл" поддържат достатъчно голяма наличност от евробанкноти и монети, каза шефкат на "Лидл България" Милена Драгийска. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)