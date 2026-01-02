“Кауфланд” зареди с по 1 тон банкноти и монети всеки магазин

Рано сутринта на 2 януари клиент плати баничка със 100 лева, за да се сдобие с европейска валута от рестото

Половината плащания във веригата вече са безкешови

По 1 тон евробанкноти и евромонети са стоварени във всеки филиал на “Кауфланд България” в новогодишната нощ и на 1 януари, за да може на 2-и магазините да заработят с обичайното си за това време от годината темпо. Това съобщи финансовият директор на търговската верига Цветомир Узунов.

Сравнително малкото първи купувачи рано сутринта в един от най-големите филиали на веригата в столицата предпочитаха все още да плащат с левове на касите, но получаваха рестото си в евро. А един от първите клиенти дори се изхитри да плати 1 баничка с банкнота от 100 лева, очевидно с цел да получи цялото ресто в евро и така да ползва магазина за банкомат. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

“Има достатъчно заредени европейски банкноти и монети, за да се справим с такива случаи, стига, разбира се, всеки втори клиент да не реши да постъпи така”, каза финансовият директор.

Касовите апарати в магазина и в многото на брой допълнителни обекти в сградата са вече с двойни чекмеджета – едното е за европарите, а другото за левовете и стотинките. Обслужването на касите е в обичайното си темпо и

двете валути не създават забавяне,

тъй като софтуерът е пренастроен така, че операторът въвежда в каква валута му е платено и съответно колко ресто трябва да върне, като връщането е винаги в евро.

Касовите бележки също леко са променени – те показват отделните закупени продукти с цена в евро, а общият сбор е изписан в евро с по-големи цифри и в левове с по-дребни. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Плащането на касите на самообслужване засега ще става само с банкови карти. Досега част от тях позволяваха плащане и с банкноти, но пренастройването им изисква повече време и вероятно до края на януари там ще се плаща само с банкова карта, каза още Узунов.

През миналата година плащанията в “Кауфланд България” с банкови карти и кеш са се изравнили. “Само дигитализацията на ваучерите

допринесе с около 20% за увеличение на безкешовите плащания

Към края на годината, вероятно защото хората решиха да се освобождават от левовете си, плащанията с карта намаляха като процент, но се надявам тази година да се възстановят и дори да завършим 2026-а с 55% картови и само 45% кеш разплащания”, каза още финансовият директор. Финансовият директор на "Кауфланд България" Цветомир Узунов СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

В някои от филиалите на веригата големите колички за пазаруване са нови и се отключват с монети от 50 евроцента и 1 и 2 евро. В останалите се освобождават все още с български монети, но поетапно ще бъдат подменени. Но навсякъде хората, които нямат в момента монети, могат да вземат безплатни жетони от магазина.