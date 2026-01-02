Още в първите минути на 2026 г. всички системи на EasyPay успешно започнаха работа с новата валута. Какво означава това обаче за клиента и как да извлечем максимална полза, особено в началните дни на прехода от лев към евро?
- Aко все още нямате платежна карта, с която плащанията в първия преходен месец ще са по-удобни и за да не се занимавате с пари в брой, EasyPay предлага два варианта в партньорство с Mastercard и Bcard. И двете карти нямат такса за месечна поддръжка, а тегленията на банкомат на компанията са безплатни.
- През януари ще можем да плащаме и в левове, и в евро. Но вместо да се притесняваме за какво и къде да обменим левовете, на банкоматите на EasyPay през целия януари ще могат да се внасят и двете валути по карти, издадени от EasyPay.
- На над 3850 каси на EasyPay още от първите часове на новата година можете да плащате битовите си сметки към хиляди дружества в брой или на ПОС терминал. Когато търговецът подаде информация към EasyPay за размера на задължението ви, услугата се изпълнява бързо и сигурно, както и досега.
- Ако сте получили паричен превод от ваши близки в чужбина или България, но в конкретната каса няма достатъчна наличност, парите ще ви бъдат изплатени в евро в EasyPay карта, която се получава безплатно.
- EasyPay има дежурни собствени и партньорски каси в цялата страна за празничните дни и целия януари.
От началото на годината над 400 услуги и операции се изпълняват безпроблемно. Плащанията към над 6000 търговци и доставчици на комунални услуги се извършват без прекъсване.
Първото теглене на един от 200-те EasyPay банкомата беше извършено още в 00:28 на 1-ви януари.