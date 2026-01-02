ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото влезе някак си кротко, тихо, делнично

НАП установи неправомерно увеличение на цената на билет в градския транспорт в Бургас

Установено е икономически необосновано увеличение на цената на билета на фирма за обезпечаване на линиите на градския транспорт в Бургас. Това съобщиха от Националната агенция по приходите (НАП) в профила на институцията във Фейсбук.

Нарушението е установено по време на поредната поверка за спазване на Закона за въвеждане на еврото.

Инспектор по приходите е закупил билет с плащане в брой на борда на превозно средство на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет на 30 декември 2025 г. е била 1,50 лв. (0,77 евро), или налице е необосновано увеличаване на цената с 4 на сто.

На база събраните доказателства, увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори, което е нарушение на Закона за въвеждане на еврото и поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административното нарушение, посочват от НАП.

