Между Коледа и Нова година търговията на Софийската стокова борса предимно на енергоносители

Повечето от международните борсови пазари не бяха активни в седмицата между Коледа и Нова година, но въпреки многото почивни дни, търговия на Софийска стокова борса (ССБ) имаше. Това е посочено в бюлетина на ССБ за периода 22 - 30 декември 2025 г.

В анализа е отчетено, че в съответствие със студения сезон търговците наблегнаха на стоките, актуални за зимата и сделките се осъществяваха предимно в групата на енергоносителите, дървесината и химикалите, предава БТА.

Реализираха се газьол за ПКЦ от 922,37-1145,97 евро/хил.л, газ пропан бутан в диапазон 465,28-485,73 евро/хил.л), и гориво за отопление на1052,87 евро/хил.л.

Изкупиха се и дърва за огрев на 76,69 евро/куб.м, иглолистни трупи за бичене от 82,32-104,30 евро/куб.м, въглища тип Донбас на 409,03 евро/т и дървесни пелети на 332,34 евро/т. Добавка Адблу се купуваше на 1 861,10 евро/хил.л, спирачни течности в диапазон 5112,92-7832,99 евро/хил.л и греси на 4,26-5,11 евро/кг. В групата на металите се продаде скрап от черни метали на 81,81-107,37 евро/т., е отчетено в бюлетина.