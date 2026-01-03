ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свищов организира празнично честване на Йордановде...

Николай Вълканов: Въпрос на 2-3 седмици левовата наличност да бъде изчистена

Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов Кадър: БНТ

Вече пазарувах, платих в лева, всичко мина отлично - в малките магазини има недостиг на дребни монети. Засега обаче няма информация за проблеми. Поръчани са достатъчно стартови пакети - рестото на клиента трябва да е в евро. За момента всичко е гладко.

Пазарува се повече в лева - има наличности в хората, въпрос на 2-3 седмици левовата наличност да бъде изчистена, заяви Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия пред "Събуди се" по Нова телевизия.

Той разказа, че има информация за единствен случай в страната за провокация - мъж поискал да му върнат в левове и стотинки.

"По закон касиерите са длъжни да връщат в евро. В случая и касиерите, и органите на реда са действали изключително професионално и спокойно. Трябва да сме толерантни към клиентите и хората които ни обслужват.

Левовете ще бъдат предадени към банките и по надлежен път към БНБ. Цените не се закръглят. Увеличението цените на стоките и услугите трябва да разделят нещата на две: обективен фактор - отпадна нулевата ставка по ДДС за хляб и хлебни изделия, цените от лоши реколти също са неизбежни", обясни Вълканов.

Според него където е имало необяснимо повишение, се вижда че контролните органи се намесват и овладяват ситуацията.

"В момента има понижение на цените на маслото или свинското месо - пазарът работи добре, търговията е много активна. Няма повод за притеснение, че нещо необосновано се случва на пазара - всеки ден може да се проследят цените на стоките. Няма място за манипулация.

Увеличение в основни групи хранителни стоки няма. Търговците са тук не само за въвеждане на еврото, а за години напред. Цената в евро не е закръглена в някаква посока - търговците са коректни. В някои категории стоки може дори да има понижение на цените например на млечни стоки. Светът излиза от доста висока инфлация, заплатите имат ръст", заяви Николай Вълканов.

