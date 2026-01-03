Вътрешните пътувания в Китай отбелязват ръст от 20% в първия ден от новогодишните празници

Китай регистрира значителен скок в пътуванията между различни региони в първия от трите свободни дни около Нова година. По данни на Министерството на транспорта са били регистрирани общо над 207 милиона пътувания, което е ръст от 20,3% спрямо същия ден през предходната година, съобщи КМГ.

По данни на ведомството, пътният трафик доминира, като около 186,3 милиона пътувания са извършени с автомобили и автобуси. Железопътният транспорт отчита ръст от 67,9% до близо 18,6 милиона пътници. Водният транспорт и гражданската авиация също бележат увеличения, като водният трафик расте с 2,9%, а със самолет са пътували около 1,95 милиона души.

Същевременно пощенските услуги обработват стотици милиони пратки, като само за 1 януари са събрани 451 милиона и доставени 531 милиона пакета в цялата страна.