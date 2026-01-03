Илия Лингорски, БНБ: Преминаването към еврото беше даже по-добре от очакването

Преминаването към еврото мина доста гладко и даже по-добре от очакваното в рамките на първите два дни след Новата година. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" Илия Лингорски от Управителния съвет на БНБ.

"Плавният преход към еврото е едно национално усилие, което обедини усилията на много хора в банковата система, в търговската система, в институциите. Но също и на нас като граждани. И това усилие ще продължи през следващите дни. Така, че мисля, че като българи можем да се поздравим, че вече сме част от най-интимния кръг на европейското семейство. За това се готвим отдавна. И отново искам да изкажа благодарност на своите колеги от БНБ, на колегите в банковата система и на всички, които работиха доста неуморно през тези почивни дни и ще продължават", посочи той.

"Първите тегления на банкомати се случиха в първите минути на новата година. Първите плащания на пос терминали също. В рамките на 1 януари десетки хиляди тегления на банкомати и над 100 000 плащания чрез пос терминали, се случиха безпроблемно, тоест платежните системи работят. Зад това стои дълга подготовка", каза Лингорски.

Според него преходният период от 1 месец е напълно достатъчен.

И обясни:

"Само за последния месец декември над 4,4 млрд. от левовото обращение бяха изтеглени от обращение от общо над 10 млрд. за тези 6 месеца. Но само за последните 2 работни дни, които бяха между Коледа и Нова година, над 1 млрд. лв. напуснаха обращението в кешова наличност. Ние виждаме, че за 1 месец - декември, преди да е въведено еврото, темпото, с което намалява левовото обращение, и то преди да започне еврото реално да влиза в джобовете ни, се случи доста безпроблемно и много бързо. И това ни дава пълна увереност, че първия месец ще бъде достатъчен такъв период на обращение и на двете валути".

"До началото на месец март всяка централна банка от евросистемата, освен БНБ, ще приема и ще обменя левове по фиксинга на БНБ 1,95583 за евро. Така, че дори да сте в друга страна на еврозоната, там където има клон или централен офис на Централна банка от евросистемата, ще можете да обмените левовете си в друга централна банка", обясни Лингорски.