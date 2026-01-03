Най-голямото офшорно газово находище на Китай надхвърли 4,5 милиона тона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-голямото офшорно газово находище на Китай, Deep Sea No. 1, отбеляза значителен производствен успех през 2025 г., след като надхвърли обем от 4,5 милиона тона еквивалент нефт за годината.

Проектът, който стартира през 2021 г. и влезе в своя втори етап през 2025 г., е едно от най-добре развиващите се дълбоководни газови ресурси в страната. Там работата протича при високи температури на повече от 1500 метра под морското ниво, посочва КМГ.

В момента добивът от находището достига около 15 милиона кубични метра природен газ дневно и над 1600 тона кондензатен петрол.