Най-голямото офшорно газово находище на Китай надхвърли 4,5 милиона тона

КМГ

1308
Проектът, който стартира през 2021 г. и влезе в своя втори етап през 2025 г., е едно от най-добре развиващите се дълбоководни газови ресурси в страната. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Най-голямото офшорно газово находище на Китай, Deep Sea No. 1, отбеляза значителен производствен успех през 2025 г., след като надхвърли обем от 4,5 милиона тона еквивалент нефт за годината.

Проектът, който стартира през 2021 г. и влезе в своя втори етап през 2025 г., е едно от най-добре развиващите се дълбоководни газови ресурси в страната. Там работата протича при високи температури на повече от 1500 метра под морското ниво, посочва КМГ.

В момента добивът от находището достига около 15 милиона кубични метра природен газ дневно и над 1600 тона кондензатен петрол.

Проектът, който стартира през 2021 г. и влезе в своя втори етап през 2025 г., е едно от най-добре развиващите се дълбоководни газови ресурси в страната.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

