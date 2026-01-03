Златимир Йочев остава в „Интервюто на деня" по bTV, сутрешния блок водят Росен Цветков и Гергана Венкова

Златимир Йочев продължава професионалното си развитие в bTV и от 5 януари ще бъде водещ на „Интервюто на деня" в праймтайма на медията - след централната емисия на bTV Новините, заявяват от bTV в съобщение до медиите.

"Паралелно с това той поема ролята на продуцент и водещ на специални телевизионни проекти. Зрителите ще могат да го гледат всяка делнична вечер, от понеделник до петък от 19:50 часа, когато заедно с гостите си ще коментира актуалните теми на деня, търсейки аргументи, отговори и възможни решения. В новата си роля Йочев ще продуцира и води специални студиа на медията, свързани с извънредни събития, национални празници и значими обществени въпроси", посочват още от медията.

"От 5 януари „Тази сутрин" ще започва в обичайния си час на излъчване - 06:00, с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова. Двамата ще предлагат детайлен поглед върху най-важните теми от ежедневието. Сутрешният блок запазва фокуса си върху новините, с които зрителите стартират деня си, разговорите с гости и аналитичните коментари, допълвани от авторски рубрики, всекидневни репортажи и живи връзки на репортерите по горещи потребителски казуси", заявяват от bTV. СНИМКА: bTV

Ето какво обяви Златимир Йочев във фейсбук профила си:

Приятели, за много години!

От понеделник се разделям със сутрешния блок на bTV . Решението е мое. През тези пет години работих с изключителни колеги и срещнах смислени хора и приятели. Беше истинска привилегия да влизаме всяка сутрин в домовете и живота ви. Благодаря ви за доверието!

Пътят ми в професията продължава в друг часови пояс и с различен фокус в BTV. От 5 януари ще се виждаме всяка делнична вечер след централната емисия на bTV Новините в „Интервюто на деня" със Златимир Йочев.

От официалната позиция на медията на 22 декември 2025 г. стана ясно, че bTV е в процес по прекратяване на взаимоотношенията с журналиста и водещ Мария Цънцарова. Самата тя обяви във фейсбук публикация, че е свалена от ефир. В защита на Цънцарова бяха организирани протести.