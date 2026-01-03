„Търкиш еърлайнс“ ще изгради най-големия товарен терминал в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският национален авиопревозвач „Търкиш еърлайнс" обяви, че ще изгради най-големия товарен терминал и център за полетен кетъринг в света с инвестиция от 100 млрд. турски лири (над 2,3 млрд. евро), съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Ен Сосял" авиокомпанията написа, че новият терминал ще създаде 26 хиляди работни места.

Мястото, където ще бъде открит терминалът, не се уточнява, но е вероятно това да бъде Истанбул – търговската столица на Турция, която разполага с две международни летища и е седалище на авиокомпанията.

„Търкиш еърлайнс" е един от най-големите авиопревозвачи в света, като годишно превозва повече от 85 милиона пътници и 2 милиона тона карго.

В момента авиокомпанията разполага с 514 самолета. Във вторник изпълнителният директор на „Търкиш еърлайнс" Билал Екси заяви, че до 2033 г. компанията ще стане един от първите пет авиопревозвача в света, а флотът ѝ ще достигне 813 самолета.