ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се събира в Турция за подготовка

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22018178 www.24chasa.bg

„Търкиш еърлайнс“ ще изгради най-големия товарен терминал в света

1288
Самолет на "Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines) СНИМКА: Pixabay

Турският национален авиопревозвач „Търкиш еърлайнс" обяви, че ще изгради най-големия товарен терминал и център за полетен кетъринг в света с инвестиция от 100 млрд. турски лири (над 2,3 млрд. евро), съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Ен Сосял" авиокомпанията написа, че новият терминал ще създаде 26 хиляди работни места.

Мястото, където ще бъде открит терминалът, не се уточнява, но е вероятно това да бъде Истанбул – търговската столица на Турция, която разполага с две международни летища и е седалище на авиокомпанията.

„Търкиш еърлайнс" е един от най-големите авиопревозвачи в света, като годишно превозва повече от 85 милиона пътници и 2 милиона тона карго.

В момента авиокомпанията разполага с 514 самолета. Във вторник изпълнителният директор на „Търкиш еърлайнс" Билал Екси заяви, че до 2033 г. компанията ще стане един от първите пет авиопревозвача в света, а флотът ѝ ще достигне 813 самолета.

Самолет на "Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines) СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)