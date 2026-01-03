18 млн. евро изтеглени от банкомати у нас само за два дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всяка секунда са извършвани над пет картови операции

18 милиона евро са изтеглили българите през първите 48 часа от членството на страната ни в еврозоната.

Тегленията на ATM са над 125 хиляди трансакции на стойност над 18 млн. евро, със средна сума от 144 евро на теглене.

В периода 1 - 2 януари 2026 г. през националната картова и платежна инфраструктура са реализирани общо над 933 хиляди трансакции на ПОС и АТМ на обща стойност близо 42 млн. евро, съобщиха от компанията "Борика", която обслужва националната картова и платежна инфраструктура.

За първите 48 часа системата е обработила над 804 хиляди броя трансакции на ПОС на стойност над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане.

Депозитите на ATM са близо 3500 трансакции на стойност близо 3,8 млн. евро, със средна сума от близо 1100 евро на депозит.

Интензитетът за периода е близо 19 446 трансакции на час (около 324 операции в минута), или 5,4 операции в секунда, т.е. всяка секунда са извършвани над пет картови операции.