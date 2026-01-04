Проф. Олег Асенов: 3 пъти по-малко нарушители заради камерите за средна скорост, но има минал с 272 км./ч.

Тол системата нямаше затруднения при влизането в еврото, каза проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление. Първата маршрутна карта с банкова карта е била закупена в 12,55 часа в новогодишната нощ, разказа той пред bTV.

По повод еднодневната винетка, която влиза от 3 февруари, проф. Асенов каза че, тя ще струва 4,06 евро. 1 милиард и 32 милиона лева са общо приходите от тол такси през миналата година. А по повод увеличението на толтаксата от 1 март с компонентата за въглеродни емисии проф. Асенов уточни, че то ще е най-високо за емисионно най-замърсяващите превозни средства, а за колите с Евро 6, а за тези произведени след 1 юни 2019 г ще ползват отстъпки от тази такса. Допълнителните средства ще бъдат насочени за инфраструктура около пътищата - подобряване на пътната организация за по-малко задръствания, създаване на паркинги със зарядни станции и др.

В пътните участъци с контрол на средна скорост нарушителите са намалели повече от 3 пъти като брой и 4-5 пъти по-малко спрямо всички преминали автомобили. В момента тези отсечки са 1100 километра, имаме техническа готовност за повече от 2500 километра, каза проф. Асенов.

Най-фрапантните нарушения стават в тъмната част на денонощието. До Ихтиман камерите са засекли нарушител, преминал с 272 километра в час, разказа проф. Олег Асенов.