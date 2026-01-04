ОПЕК+ се очаква да запази добива на петрол на фона на напрежение между ключови членове

Обединението ОПЕК+, което включва страните членки на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК, OPEC+), както и нейните партньори, вероятно ще запази нивата на добив на петрол без промяна на заседанието днес, съобщиха делегати на групата, предаде БТА по информация на Ройтерс. Това става въпреки политическото напрежение между ключови членове като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, както и задържането от САЩ на президента на Венецуела.

Срещата на осем държави от ОПЕК+, които заедно произвеждат около половината от световния петрол, се провежда на фона на спад на цените на суровината с над 18 на сто през 2025 г., което е най-големият годишен спад от 2020 г., поради нарастващи опасения за свръхпредлагане.

Осемте страни – Саудитска Арабия, Русия, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ирак, Алжир и Оман – увеличиха целевите си нива на добив с около 2,9 млн. барела дневно в периода от април до декември 2025 г., което представлява близо 3 на сто от световното търсене на петрол.

През ноември те се договориха да замразят по-нататъшните увеличения на добива за месеците януари, февруари и март, като според три източника от ОПЕК+ на този етап не се очаква промяна в тази политика, допълва Ройтерс.

Обединението е изправен пред редица кризи. Напрежението между Саудитска Арабия и ОАЕ се изостри миналия месец заради продължаващия от десетилетие конфликт в Йемен, след като подкрепяна от ОАЕ групировка превзе територии от правителството, подкрепяно от Рияд. Това доведе до най-сериозния разрив между двете страни от десетилетия.

В същото време износът на руски петрол е под натиск заради санкциите на САЩ, свързани с войната в Украйна, а Иран е изправен пред вътрешни протести и заплахи за американска намеса.

Вчера САЩ задържаха президента на Венецуела Николас Мадуро, като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще поеме контрол над страната до възможен преход към нова администрация, без да уточнява как ще бъде осъществено това.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни резерви в света, по-големи дори от тези на Саудитска Арабия, но добивът ѝ е спаднал рязко вследствие на години на лошо управление и санкции. Анализатори посочват, че дори при инвестиции за милиарди долари от американски петролни компании, значително увеличение на производството е малко вероятно в следващите няколко години.