САЩ са дали временен лиценз на рафинерията на сръбската петролна компания НИС

Петролната рафинерия на сръбската компания НИС, която е под американски санкции заради мажоритарния дял на руския „Газпром" в собствеността ѝ, ще бъде отворена отново на 17 или 18 януари, обяви днес сръбският президент Александър Вучич, цитиран от Ройтерс.

В сряда Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е дала на НИС временен лиценз за работа до 23 януари, което ще позволи на рафинерията в Панчево да възобнови дейността си след 36-дневно прекъсване, предаде БТА.

На 1 януари Адриатическият петролопровод ЯНАФ (JANAF) също обяви, че е получил разрешение от САЩ да продължи да транспортира петрол за НИС до 23 януари.

НИС бе поставена на 10 януари 2025 г. под санкции от САЩ, които влязоха в сила на 9 октомври след като бяха отлагани 8 пъти.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс" (Intelligence), свързана с „Газпром", придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром".

САЩ дадоха на НИС срок до 24 май да се освободи от руския дял в собствеността си.