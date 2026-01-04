Египет ще получи до 24 карго товара катарски втечнен природен газ по ново споразумение

Египет и Катар подписаха меморандум за разбирателство за засилване на сътрудничеството в продажбите и вноса на втечнен природен газ (ВПГ, LNG), включително условия за доставка на катарски товари до египетските пристанища Айн Сохна и Дамиета, съобщи в неделя египетското министерство на петрола, предаде Ройтерс.

От "КатарЕнерджи" (QatarEnergy) заявиха, че споразумението предвижда доставка до Кайро на до 24 карго товара ВПГ през предстоящия летен сезон, съобщаа БТА.

Египет, най-многолюдната арабска държава, се стреми да увеличи собственото си производство на природен газ и да диверсифицира източниците на внос, за да отговори на нарастващите си енергийни нужди, отбелязва Reuters.

По данни на агенцията добивът на газ в страната започва да намалява в края на 2022 г., което оказва натиск върху амбициите на Египет да се утвърди като регионален енергиен хъб и го принуждава да планира значителен внос от Израел и Кипър, както и доставки на по-скъпи товари ВПГ.

Според данни на Съвместната инициатива за данни на енергийните организации, цитирани от Ройтерс, Египет е произвел 3,635 млрд. кубически метра газ през октомври миналата година, спрямо 3,525 млрд. куб. м през септември, но под нивото от 3,851 млрд. куб. м през октомври 2024 г.

Въпреки спада в производството, египетският министър на петрола Карим Бадауи заяви миналата седмица, че страната планира да постигне самодостатъчност в добива на нефт и газ, се посочва в изявление на правителството, цитирано от Ройтерс.