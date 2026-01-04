Радомир Чолаков, КЗК: Утре обявяваме проверка в "сферата на специфичния кетъринг", ще покаже, че сме доста сериозни

"Повишението на цените започна с ковида, не е заради еврото. Проведохме много срещи с търговските вериги и, ако трябва да сме честни, в момента те се държат абсолютно коректно. Правят се огромни промоции, цените на стоките са реално намелени и ми се струва, че пазарната икономика работи. Ще видите как те ще се окажат тази успокояваща котва, по която всички ще се равнят". Това каза по Нова тв зам.-шефът на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков. По думите му в момента пазарът се намествал. Той предположи, че това ще отнеме месец-два. Така било и в Германия при въвеждането на еврото, каза Чолаков, който бил там в онзи период.

Той съобщи, че утре КЗК "ще обяви една проверка, която ще покаже, че сме доста сериозни". На въпрос в кой сектор е, Чолаков отказа да разкрие подробности, само уточни, че "е в сферата на специфичния кетъринг" и ще покаже, че сме доста сериозни". "Един орган, когато каже, че влиза, трябва да е намерил доказателства", мотивира се той.

"Падна ми се паричката в питката за Коледа. Тя беше 1 евро и с него си запалих свещ в църквата. Църквата в момента е от малкото институции, които превалутират в полза на хората", каза още той. И обясни още, че "това, че правителството е в оставка, не означава, че няма правителство, то си функционира. То се намира в една особена ситуация и с оглед на предстоящите избори, трябва да покаже, че може да управлява".

Според Чолаков в момента се случвал "един много хубав стрес тест за българската администрация и тя си давала много ясно сметка за това". "Правителството, а и което и да е, няма интерес в страната да има хаос", добави той.

По думите му първата защитна линия, която в момента е изградена, се състои от МВР, кметовете на общините и пощите. "На 7-о число започва изплащането на пенсиите, те ща бъдат в евро. Кметът, ако забележи край пощите младежи, които искат "да помагат" на бабите, ще звънне на МВР и патрулката ще дойде да попита тези младежи откъде се появило това желание да помогнат", даде пример Чолаков.

Втората защитна линия били НАП, КЗП, митниците, които работят на ежедневна база Регулаторите били третата защитна линия. "Те наблюдават макропроцесите", каза той и поясни, че в следващите две-три седмици щели да се опитат да влязат в дълбочина и да изяснят защо в страната няма производство на мляко".