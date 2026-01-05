2026-а: Нова тв смени визията си, Би Ти Ви - сутрешните водещи

Златимир Йочев пак всеки ден в ефира, но с интервю след централните новини

Нова година - нов късмет! За Нова тв 2026-а идва с различна визия, а за Би Ти Ви - с нови водещи на “Тази сутрин”.

От понеделник се разделям със сутрешния блок на Би Ти Ви. Решението е мое, обяви Златимир Йочев в профила си във фейсбук, а малко след това телевизията официално съобщи, че новите водещи са Росен Цветков и Гергана Венкова. От днес двамата сменят Йочев и Мария Цънцарова, с която телевизията е в процес на прекратяване на съвместната си работа, след като водещата обяви във фейсбук, че е свалена от ефира. Златимир Йочев пак ще е всеки ден на екрана, но с интервю след централните новини Снимка: Би Ти Ви

Йочев обаче отново ще е всеки делник на екрана, но вече ще прави “Интервюто на деня” след централните новини. Досега водеща на сравнително новата рубрика беше Цветанка Ризова, чието публицистично предаване “Лице в лице” също се връща днес, в първия работен ден за годината.

От 11 януари “Защо, господин министър?” тръгва с ново име - “Защо?”, което ще позволи на водещата Жени Марчева да кани представители от всички сфери на властта и бизнеса, както и експерти и анализатори. Гергана Венкова и Росен Цветков са новите водещи на "Тази сутрин" по Би Ти Ви. Снимка: Би Ти Ви

Точно в 0,00 часа на 1 януари Нова тв обнови екрана си с различна визия и ново лого. Така в горния десен ъгъл вече са изписани стилизирана буква и кръг, а посланието гласи: “Тук сме заедно”. Промяната е резултат от мащабен двегодишен процес и е основана на концепция, която отговаря на стандартите на най-големите световни медии. Новата визуална идентичност е създадена от глобалната бранд агенция DixonBaxi, която стои зад дизайна на световни марки като ITV, Netflix, Warner Bros. Discovery, Eurosport и др. От началото на новата година информационният канал NOVA NEWS и филмовият канал KINO NOVA също са с нова визия, която осигурява разпознаваемост и единство на медийното семейство.

