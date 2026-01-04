Шефът на координационния център за еврото: Партии опитват да всяват паника около въвеждането му

България вече въведе еврото и оттук-нататък институциите трябва да гарантират чист поток на информация. Към момента има доста дезинформация, доста се говори на ангро и се дават непроверени данни или на принципа: една госпожа каза. Това заяви по Би Ти Ви Владимир Иванов, ръководител на координационния център за въвеждане на еврото. Според него партии и неправителствени организации, които вече са показали, че не са приятели на еврото, се опитват да внасят паника около неговия старт и от резултатите от въвеждането му.

„От първи януари досега са извършени стотици проверки в над 35 града на страната. Получаваме некоректни сигнали, които не съдържат достатъчно информация. В този процес виждаме ролята и на определени партии. Седем екипа отиват и проверяват, оказва се, че в сигнала няма нищо вярно. Всичко това е загуба на обществен ресурс", коментира Иванов.

Според него основната цел на институциите е да спират недобросъвестните опити за всяване на паника около новата валута. Шефът на координационния център поясни още, че в 90 на сто от случаите проверките са показали, че нарушения на закона за еврото няма. „Проблемите не са такива, каквито се вещаеше само преди дни. И обектите са заредени с евро, и гражданите съдействат, имаме нормално поведение на пазара", смята Иванов.

Над 1500 обаждания, свързани с еврото, има от 1 януари досега в координационния център, каза шефът му, който е и председател на комисията по стоковите борси и тържищата. „Най-големи проблеми с повишаване на цените има в сферата на услугите – фризьорски салони, паркинги и гаражи, строителни услуги. По отношение на търговията с храни, за която най-много се говори, драстично увеличение не се установява. Големите вериги пазят репутацията си и не си позволяват нереглементирано да вдигат цените. Няма вдигане от типа 1 лев е равно на 1 евро", пояснява още Иванов.

Нито една банка нямаше сериозни проблеми с въвеждането на еврото, заяви още той. "Банковата система се справи близко до перфектното, за което само можем да изразим адмирации към шефа на БНБ Димитър Радев", обобщи Владимир Иванов.