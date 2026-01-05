“Гражданска отговорност” поскъпва с близо 10%, млад водач в голям град дава 205 евро

Задължителната за водачите застраховка “Гражданска отговорност” ще поскъпне през тази година. Експерти прогнозират цените да са нагоре с около 8-10% още от началото на годината. Причината е общото поскъпване на всички услуги, свързани с ремонти и обслужване на колите, както и по-високите цени на самите возила.

В момента за млад водач с опит до 5 години зад волана, който шофира в голям град, трудно може да се намери полица под 400 лв., или 205 евро.

За сравнение, към средата на отишлата си 2025 г. същият водач при същите условия можеше да застрахова колата си срещу 370-380 лв.

Съществуват и по-евтини застраховки “Гражданска отговорност”, но

само когато вървят в комплект с

пълно “Каско”

на колата при същия застраховател. Като самостоятелен продукт те са доста по-скъпи, особено ако се плащат разсрочено.

За шофьори, които често причиняват щети на останалите на пътя или на паркинга, поскъпването на “Гражданска отговорност” ще се окаже и по-голямо. Причината е, че от февруари “бонус-малус”, за която се говори отдавна, трябва да заработи.

Вече не е валидна първоначалната идея на системата да стимулира или наказва водачи за причинени пътни произшествия, както се обсъждаше преди години. Най-новият вариант предвижда да възнаграждава внимателните шофьори с отстъпки от цената и да наказва тези, причинили щети със завишаване на цената.

Гаранционният фонд, в който всички компании дават информация за причинени щети, ще събира информацията за всеки водач. Компаниите ще имат достъп до информацията във фонда, за да изготвят сами досиета на водачите, които са купили полици от тях. Всяка компания сама ще определя размера на премията въз основа на тези данни, като критериите за отстъпка или завишение ще са индивидуални за всяка от тях.

По информация на “24 часа” повечето компании вече са оценили по свои методики типовете обичайни щети и начина, по който те ще бъдат отразени върху цената. Цените, естествено, зависят от вида на щетата, като най-безобидните като

одраскана врата или броня са с

оценки около 80 евро

По-тежки, при които се налага основен ремонт на поразеното возило, стигат и до 5000 евро. Т.е. това са сумите, които ще влияят върху цената на полицата за съответния водач.

През февруари критериите за оценка ще станат ясни, тъй като всеки застраховател трябва да ги обяви на сайта си. Прогнозите на хора от бранша са за рискови водачи бонусът да бъде около средната цена на полицата, а малусът може да стигне и до 10 пъти тази цена.

Комисията за финансов надзор готви наредба, която трябва да бъде обявена за обществено обсъждане през февруари. Тя трябва да намери решение за няколко основни казуса, споделят запознати. Ще се търси отговор на въпроса как да се процедира с натрупани щети при продажба на кола от предишния собственик, тъй като може да има и бум на фиктивни продажби, за да се заличават щети от досието на даден водач. По принцип

“Гражданска отговорност” се сключва за

конкретен автомобил

и остава в сила до изтичането си дори ако автомобилът бъде продаден преди това на нов собственик. В такива случаи обаче трябва да се преиздаде добавък към полицата, което у нас рядко се прави. “Гражданска отговорност” се сключва в полза на трето лице, когато водачът, платил полицата, нанесе щети на друг при инцидент на пътя. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Чака отговор и въпросът как да се процедира със семейна кола, при която, ако единият от съпрузите натрупа черни точки, следващата година при застрахователя се появи съпругата, която няма никакви. Този въпрос е валиден и за други казуси и засега отговорът е, че няма да е възможно да се сменя компания за по-ниска цена при същите данни за щети, но не може и да се ограничава правото на всеки свободно да си избере застраховател.

Не е ясно и как ще бъде решен въпросът със служебни автомобили, които се карат от повече от един водач, като засега отговорът клони към това цената да зависи от натрупаните щети от най-невнимателния от водачите.

Приетите миналата година промени в Кодекса за застраховане предвиждат промяна в премията по застраховката да зависи не от всички щети, а само отпредявените и платени от застраховател претенции. За какъв период назад обаче застрахователите ще следят, когато изчисляват размера на полицата, все още не е ясно.

Експерти от бранша смятат, че ако решенията на всеки от тези въпроси не бъдат балансирани, има опасност от уреждане на щети между водачи при по-леки произшествия. А също и от различно по степен и сила влияние върху пазара на коли втора ръка у нас.

Първият опит за въвеждането на системата “бонус-малус” у нас беше направен през 2018–2019 г. Той не успя по няколко причини. Първата бе, че се свързваше с колата, а не с водача.

Това означаваше, че ако друг кара даден автомобил и направи нарушение, собственикът плаща. При продажбата на колата лошата история се прехвърляше автоматично на новия собственик.

Бяха заложени и

прекалено високи

малуси - до 400% увеличение на цената за най-тежките нарушения. Това бе оценено като непосилно за много хора и по-скоро наказателно, а не превантивно наказание. Когато цената на задължителната застраховка бе вдигната предния път, таксиметровите водачи излязоха на протест, защото сметнаха, че годишна сума от порядъка на 320-350 лева е непосилна за тях. Това се случи в края на 2024 г., а сега цената достига до 400 лева. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Не бе направено и никакво разграничение, особено по влияние на тежестта на нарушенията към цената на полицата, т.е. дори леките щети или еднократните инциденти водеха до голямо поскъпване. Системата разчиташе на данни от КАТ, но имаше основателни опасения за грешки и забавяния на информацията.

Голям минус бе и това, че не бе ясно как могат да се обжалват решенията за неправилно начислен малус. Най-силно засегнати от тогавашния вид на системата щяха да бъдат семейства с една кола и няколко шофьори, фирми с автопаркове и хора в малки населени места, където автомобилът е жизненонеобходим.

Където въведат "бонус-малус", щетите по колите намаляват с 10-15 на сто

Европейският съюз не задължава държавите членки да въвеждат система “бонус–малус”. В основната директива за задължителната застраховка “Гражданска отговорност” – Директива 2009/103/ЕО, се уреждат само минималните застрахователни изисквания и защитата на пострадалите, но не се определя как точно да се формира цената на застраховката.

Част от задължителната застраховка “Гражданска отговорност” са и двустранните протоколи за пътнотранспортно произшествие, които се попълват на място за по-леките щети, когато има съгласие и у двете страни. СНИМКА: “24 ЧАСА”

ЕС обаче насърчава принципа, че цената трябва да отразява риска и поведението на водача. В многобройните документи и стратегии за пътна безопасност се посочва, че финансовите стимули като бонус–малус са добра практика за по-безопасно шофиране, по-малко катастрофи и по-справедливо разпределение на разходите за погасяване на щетите.

Системата “бонус–малус” е добра, защото така “Гражданска отговорност” стимулира по-безопасно поведение.

Тя награждава внимателните водачи – който кара без нарушения, получава бонус. Санкционира финансово рисковото поведение, като щетите, които причиняват такива водачи на останалите участници в движението, не се поемат от всички останали чрез Гаранционния фонд, а се носят само лично от тях.

Има данни за намаляване на броя на произшествията след въвеждането ѝ в други държави - Германия, Италия, Франция. Обобщените изследвания показват, че след нейното въвеждане в тези държави застрахователните щети намаляват с 10-15%. Показват още, че ефектът е по-слаб, ако тя е прекалено сложна, ако е непрозрачна и ако е слабо обвързана с реалните нарушения. Конкретните правила обаче се създават от самата страна-членка.