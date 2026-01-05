Labubu манията у нас - през фалшиви стоки, митниците задържаха над 22 хил. играчки по празниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Идват най-често от Китай, Хонконг и Турция

Митниците у нас са събрали огромна колекция от фалшиви Labubu стоки, най-вече плюшени играчки, но и множество торбички, керамични фигурки, пантофи и дори докторски комплекти с надписи на Labubu, съобщиха от Агенция “Митници”.

22 500 стоки, предимно играчки и детски облекла, задържаха митнически служители само при поредица от проверки в София покрай коледните и новогодишните празници.

Измисленият герой Labubu, дело на хонконгския илюстратор Касинг Лунг, стана изключително популярен през миналата година по целия свят. Централната фигура е чудовище с остри зъби и големи уши, което се продава под формата предимно на плюшени играчки. Те обаче са лимитирани колекции и на практика почти всички Labubu фигурки и стоки, върху които са щамповани тези герои, на нашия пазар са незаконно произведени.

Проверките за тези и изобщо на детски артикули са започнали още през септември-октомври, когато е започнал техният засилен внос, като акцент този път са били произведените без разрешение на притежателя на интелектуалната собственост. По първоначална оценка нанесените щети на правоносителите

са за над 200 000 лева,

като стоките са се разпространявали предимно чрез онлайн платформи или на нерегламентирани места за търговия.

При 20 щателни митнически проверки са задържани 16 500 плюшени играчки, конструктори и детски пластмасови колички, 1500 детски памучни комплекти, над 1500 книжки за оцветяване, 2500 керамични артикула, както и 600 смартчасовници с лого на известна търговска марка. Установените фалшиви стоки са пристигали натоварени в контейнери или в колети, предимно от Китай, предназначени за внос на територията на Република България с получатели български фирми или физически лица.

Митническите служители напомнят, че детските стоки, каквито са повечето от задържаните фалшифицирани артикули, следва да отговарят на завишени стандарти, но фалшификатите често имат незадоволително качество и крият потенциална опасност за здравето и безопасността на потребителите.

Това е втората подобна акция на Митница София за годината, след като през пролетта

беше проведен специален мониторинг на доставки от Китай

чрез Гърция на детски плувни стоки и играчки.

Играчките са на шесто място в класацията със задържани от Агенция “Митници” фалшиви стоки и тази индустрия редовно попада в топ 10 на тези, които страдат най-много от фалшифициране. Както за ЕС, така и в България повечето фалшиви стоки идват от Китай, Хонконг и Турция.

При детските стоки най-често се използват образи на популярни анимационни и филмови герои.

Индустрията на детските играчки и стоки е изключително интересна за производителите на фалшификати, защото освен самите играчки палитрата с фалшиви стоки може да се разшири почти безкрайно – от детски дрехи с правилните щампи през обувки, ученически пособия и какво ли още не. Ако е украсен с изображение на любимия герои, какъвто и да е артикул става по-предпочитан от децата, които се водят най-вече от импулса и все още не оценяват критично. В същото време родителите са склонни да разтворят портфейлите си по-широко и да направят доста компромиси, за да доставят удоволствие на малките.