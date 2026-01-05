Новогодишен подарък на 4 януари: бензинът и дизелът поевтиняха с по 1 евроцент

Горивата навсякъде са вече в евро на светещите екрани, но на колонките са все още в левове

Българските водачи получиха неочакван, макар и малко закъснял, новогодишен подарък - в неделя сутринта средната цена на най-масовия бензин - А95, и на обикновения дизел намаля с по 1 евроцент.

Бензинът вече струва масово по 1,24 евро за литър, което прави 2,42 лв. Той струваше толкова и непосредствено преди да настъпи новата 2026 година, но в първите дни почти всички бензиностанции направиха този вид гориво по 1,25 евро, което надвишава малко предишната му цена.

Същото се случи и с дизела, който от 1,27 евро за литър непосредствено след 1 януари в неделя вече беше паднал на 1,26 евро.

Това е обаче средната цена на тези две горива, има доста обекти, които продават дизела по 1,28 евро и дори повече. Но за сравнение, във всички съседи на Балканите дори бензиностанциите близо до българската граница не продават дизелово гориво под 1,45 евро за литър. Единствено в Северна Македония цената му е малко по-ниска, но пак е по-висока от тази в България.

Няма бензиностанции у нас, които да не са обявили цените си в евро. Това обаче се прави само на светещите екрани пред обектите, докато на колонките само в някои вериги са успели да преформатират датчика да показва цената в евро. Касовите бележки навсякъде показват единичната цена в евро, а общата сума - и в двете валути, но на първо място е еврото.

Независимо от силния трафик в началото и в края на почивните дни не се стигна до натрупване на опашки по бензиностанциите. Само на някои натоварени обекти по магистралите имаше по-голямо оживление в неделната вечер.