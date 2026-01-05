Петролът поевтиня с около 1% в началото на азиатската търговия, след като Тръмп атакува Венецуела

Петролът поевтиня с около 1% в началото на работната седмица в Азия днес след американската военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро бе пленен и отведен в Ню Йорк, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че пазарите оценяват въздействието на тази операция, на фона на обявеното от САЩ намерение да сложат ръка на гигантските запаси от суров петрол на южноамериканската държава.

След началото на търговията в Токио американският лек суров петрол поевтиня до 56,56 долара за барел, а сортът "Брент" от Северно море - до 60 долара. Малко по-късно те възстановиха част от загубите, като цената им се повиши съответно до 56,98 долара и 60,45 долара за барел.

Анализатори обобщиха пред АФП, че на първо време ескалацията на напрежението във Венецуела може да наруши доставките на петрол, но в дългосрочен план може да стабилизира пазара, още повече че износът от южноамериканската страна от години намалява заради лошото състояние на инфраструктурата и ще са необходими големи инвестиции и години, за да бъде обърната тази тенденция. При това, според цитираните експерти, основният проблем на световните пазари си остава свръхпредлагането.