Официално - заместниците на Цънцарова и Йочев поеха сутрешния блок на Би Ти Ви

В първия работен ден за новата година, 5 януари, заместниците на тандема Мария Цънцарова и Златимир Йочев поеха сутрешния блок на Би Ти Ви.

Новите лица на "Тази сутрин" Росен Цветков и Гергана Венкова се появиха на екран, както и бе анонсирано от самата медия.

От новата година Йочев ще бъде водещ на „Интервюто на деня" в праймтайма на медията - след централната емисия на новините. Би Ти Ви пък е в процес на прекратяване на взаимоотношенията с Цънцарова, след като тя нееднократно нарушава редица редакционните политики и принципи на телевизията.

За последно двамата бяха на екран заедно на 19 декември.