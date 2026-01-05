ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Информация за калтаци - вижте рисунката на Анри Ку...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22025241 www.24chasa.bg

Официално - заместниците на Цънцарова и Йочев поеха сутрешния блок на Би Ти Ви

4784

В първия работен ден за новата година, 5 януари, заместниците на тандема Мария Цънцарова и Златимир Йочев поеха сутрешния блок на Би Ти Ви.

Новите лица на "Тази сутрин" Росен Цветков и Гергана Венкова се появиха на екран, както и бе анонсирано от самата медия.

От новата година Йочев ще бъде водещ на „Интервюто на деня" в праймтайма на медията - след централната емисия на новините. Би Ти Ви пък е в процес на прекратяване на взаимоотношенията с Цънцарова, след като тя нееднократно нарушава редица редакционните политики и принципи на телевизията.

За последно двамата бяха на екран заедно на 19 декември.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Медия и реклама

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)