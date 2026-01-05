ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зорница Русинова: Причините за завишението на цените са въпрос за контролните органи

Зорница Русинова е председател на Икономическия и социален съвет СНИМКА: "24 часа"

Причините за завишението на цените са въпрос за контролните органи.

Това каза председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова в предаването "Тази сутрин" по bTV.

"Нормално бе януари да е преходен месец, защото трудно ще се разделим с лева. С всяка следваща седмица хората ще свикнат все повече. Проблемите в малките магазини с наличие на евро ще намалеят. И лека-полека всичко ще е наред", каза тя.

По думите й кампанията за влизането на еврото е била добра. Разбира се, в някои населени места, най-вече по-малките, има още леки проблеми.

"Ако има спекула с цените, веднага подавайте сигнал в НАП. Както и за други неща. Обръщайте се към институциите. Има и сигнали за фалшиви банкноти", коментира още Русинова.

Председателят на Икономическия и социален съвет посъветва, ако имаме левове да ги обменим в банките или в пощите, а не да ги депозираме в сметките си.

"Българите ще станат по-богати, след като влязохме в еврозоната. Сега ще има повече инвестиции", допълни тя.

